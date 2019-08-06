以行銷為導向，
內容優先的網頁設計。
── 歡迎認識 Refine 網頁設計
專業服務
網站內容企劃
根據現有內容規劃網站單元與架構，不硬性填空，也不貪快套版，只要做好每一個地方。
網站視覺設計
我們不做那種「看起來很好看，但用起來很難用」的網站，讓網站易於使用絕對至關重要。
網站文案寫作
根據商業目的撰寫文字，配合不同情境，讓文字打動人心，給予使用者流暢的閱讀體驗。
網站功能開發
一個多功能的網站，可以減少營運、行政與客服成本，歡迎分享你的想法，讓我們來幫你想辦法。
商業名片設計
延續網站的質感到名片上，建立顧客最佳的第一印象。
Logo 商標設計
好的 Logo，放在任何東西上，都能增加那個東西的價值。
廣告文宣排版
每個對外文件如果都能呈現一致的質感，品牌形象就能做出來。
商業文件排版
所有你想得到的都能排，例如報價單、合約、簡報、表單等。
內容行銷文章寫作
透過採訪的方式，將你腦中想法落實成吸引人的文字。
數位行銷策略顧問
協助你解決數位上所面臨的挑戰，達成商業目標。
SEO 搜尋引擎最佳化
讓別人找得到你的網站，至關重要，是有效節省廣告花費的聰明投資。
不限主題的閒聊
經營企業的困難與挑戰我們懂，如果只是想聊聊，當然沒問題。
技術規格
以數位行銷為核心
網站功能
依需求彈性加購網站功能，價格透明。
線上購物系統
線上預約系統
產品型錄系統
產品詢價表單系統
Facebook 即時客服
聯絡表單系統
多國語系切換系統
電子報訂閱系統
部落格系統
作品集系統
第三方支付金流
相簿藝廊系統
部落格
複雜觀念，簡單來說。
Wedding Code 是我非常早期的客戶，最早可以追溯到 2015 年當時，我白天還在數位行銷公司上班，利用下班與假日時間接案的狀態...
澄格室內裝修設計，是來自高中同學介紹的客戶（謝謝 Sasha 和小宇！），當初第一次幫澄格做官網是早在 2016 年，那時我還在數位行銷...
關於段落 1. 不要直接將 Word 或其他文件檔的內容複製貼上，這樣會複製到原本文件檔的文字格式樣式，會與現有網站設定的文字格式衝突，...