1 WordPress 網站管理後台 我們採用全球最受歡迎的 CMS 網站內容管理系統，沒有獨家規格，具備擴充彈性，未來幾乎任何廠商都能進行維護。

2 SEO 搜尋引擎最佳化 網站如同店面，但不像實體店面有地段的問題，網站 SEO 經營得好，如同將你的店面放在黃金地段一般，擁有絡繹不絕的人潮，無須打廣告，也有生意上門。

3 RWD 響應式網頁設計 網站能根據使用者所使用的裝置或螢幕大小，自動調整排版，讓使用者不再需要用手指縮放，也能閱讀美觀的網站內容。

4 Google Analytics 流量分析系統 經營網站的優勢在於能夠進行流量分析，相當於在你的店面安裝各種角度的監視器，進一步挖掘顧客的需求，創造更多商機。

5 Google Search Console 關鍵字排名監測系統 透過關鍵字排名監測系統，你將得以知道顧客是如何搜尋關鍵字，進一步找到你，深入研究他們的點擊決策。

6 Retina 高解析螢幕顯示最佳化 4K 螢幕全面普及中，傳統 Full HD（1920 x 1080）的解析度螢幕將會逐漸被淘汰，確保你的網站圖片與文字在高解析度的螢幕中，沒有任何的鋸齒馬賽克現象產生。