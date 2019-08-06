基礎信仰

以行銷為導向，
內容優先的網頁設計。
── 歡迎認識 Refine 網頁設計

泰玩客旅遊

泰玩客旅遊

thaiwonder.tw

ZeraLand 種子艾森品牌行銷

ZeraLand 種子艾森品牌行銷

zeraland.com

共好 PDP® 線上人格測驗

共好 PDP® 線上人格測驗

gungho.co/pdp

歷年客戶列表

專業服務

網站內容企劃

根據現有內容規劃網站單元與架構，不硬性填空，也不貪快套版，只要做好每一個地方。

網站視覺設計

我們不做那種「看起來很好看，但用起來很難用」的網站，讓網站易於使用絕對至關重要。

網站文案寫作

根據商業目的撰寫文字，配合不同情境，讓文字打動人心，給予使用者流暢的閱讀體驗。

網站功能開發

一個多功能的網站，可以減少營運、行政與客服成本，歡迎分享你的想法，讓我們來幫你想辦法。

商業名片設計

延續網站的質感到名片上，建立顧客最佳的第一印象。

Logo 商標設計

好的 Logo，放在任何東西上，都能增加那個東西的價值。

廣告文宣排版

每個對外文件如果都能呈現一致的質感，品牌形象就能做出來。

商業文件排版

所有你想得到的都能排，例如報價單、合約、簡報、表單等。

內容行銷文章寫作

透過採訪的方式，將你腦中想法落實成吸引人的文字。

數位行銷策略顧問

協助你解決數位上所面臨的挑戰，達成商業目標。

SEO 搜尋引擎最佳化

讓別人找得到你的網站，至關重要，是有效節省廣告花費的聰明投資。

不限主題的閒聊

經營企業的困難與挑戰我們懂，如果只是想聊聊，當然沒問題。

技術規格

以數位行銷為核心

1

WordPress 網站管理後台

我們採用全球最受歡迎的 CMS 網站內容管理系統，沒有獨家規格，具備擴充彈性，未來幾乎任何廠商都能進行維護。
2

SEO 搜尋引擎最佳化

網站如同店面，但不像實體店面有地段的問題，網站 SEO 經營得好，如同將你的店面放在黃金地段一般，擁有絡繹不絕的人潮，無須打廣告，也有生意上門。
3

RWD 響應式網頁設計

網站能根據使用者所使用的裝置或螢幕大小，自動調整排版，讓使用者不再需要用手指縮放，也能閱讀美觀的網站內容。
4

Google Analytics 流量分析系統

經營網站的優勢在於能夠進行流量分析，相當於在你的店面安裝各種角度的監視器，進一步挖掘顧客的需求，創造更多商機。
5

Google Search Console 關鍵字排名監測系統

透過關鍵字排名監測系統，你將得以知道顧客是如何搜尋關鍵字，進一步找到你，深入研究他們的點擊決策。
6

Retina 高解析螢幕顯示最佳化

4K 螢幕全面普及中，傳統 Full HD（1920 x 1080）的解析度螢幕將會逐漸被淘汰，確保你的網站圖片與文字在高解析度的螢幕中，沒有任何的鋸齒馬賽克現象產生。
7

支援 Facebook Pixel 廣告追蹤像素

讓你在 Facebook、Instagram 的廣告投放，可以鎖定更精準的目標受眾，減少錯誤的投遞浪費，提高轉換率。

網站功能

依需求彈性加購網站功能，價格透明。

線上購物系統

線上預約系統

產品型錄系統

產品詢價表單系統

Facebook 即時客服

聯絡表單系統

多國語系切換系統

電子報訂閱系統

部落格系統

作品集系統

第三方支付金流

相簿藝廊系統

部落格

複雜觀念，簡單來說。

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網站使用說明書

WordPress 部落格文章編輯指南

關於段落 1. 不要直接將 Word 或其他文件檔的內容複製貼上，這樣會複製到原本文件檔的文字格式樣式，會與現有網站設定的文字格式衝突，...